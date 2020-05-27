У Бразилії паралізований чоловік напав на ювелірний магазин



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Інвалід намагався пограбувати крамницю з коштовностями

Озброївшись іграшковим пістолетом, який він тримав ногами, німий паралізований чоловік за допомогою записки вимагав у продавця віддати всі гроші

У Бразилії німий чоловік з ДЦП, пересуваючись на інвалідному візку, увірвався в ювелірний магазин і спробував його пограбувати, погрожуючи продавцеві іграшковим пістолетом. Про це повідомляє місцеве видання JornalNH.

Зазначається, що інцидент стався в муніципалітеті Канела, розташованому в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні країни.

Хворий на церебральний параліч 19-річний грабіжник спробував пограбувати, тримаючи іграшковий пістолет ногами. Він також передав продавцеві записку з вимогами віддати йому всі гроші.

Те, що відбувається, помітив випадковий перехожий, він викликав поліцію, яка швидко затримала грабіжника.

Юнака допитали і передали батькам. Чи будуть його судити, невідомо.

До слова, у Харкові чоловік хотів підпалити себе у ломбарді. Поліція затримала зловмисника.

Також у Києві двоє кілерів, які ввечері 26 травня підстрелили громадянина Чорногорії, ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля.