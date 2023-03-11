Росіянам не місце на Олімпіаді: Британія закликала спонсорів ігор тиснути на МОК

МОК хоче допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді в Парижі

Британія проти допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Уряд Великої Британії звернувся до компаній, які є спонсорами Олімпійських ігор, із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі. Про це повідомляє The Guardian.

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Міністр культури Британії Люсі Фрейзер закликала британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, вплинути на рішення МОК, який схиляється до послаблення заборони для росіян і білорусів.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми сповнені рішучості, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», – йдеться у листі.

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«Поки наші занепокоєння та відсутність ясності і конкретних деталей щодо працездатної моделі «нейтралітету» не будуть розглянуті, ми не погоджуємося з тим, що російських і білоруських спортсменів слід допускати назад до змагань», - зазначила міністр у листі до спонсорів Олімпійських ігор.

Міжнародний олімпійський комітет 25 січня запропонував допустити росіян та білорусів, які не беруть активної участі у підтримці кривавої війни Росії, до міжнародних змагань у нейтральному статусі під час виконання низки умов. На початку лютого МОК уточнив, що розглядає варіант, за якого росіяни та білоруси мали можливість виступати на турнірах в Азії та відібратися на Ігри до Парижа, проте про участь у самій Олімпіаді не йдеться.

Нагадаємо, що раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

До слова, наразі МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів.