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Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
Лондон та Париж пообіцяли не допустити поширенню війни
фото: Sky News

Країни домовились спільно займатись підготовкою українських морських піхотинців

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі 10 березня  домовились спільно займатись підготовкою українських морських піхотинців. Про це вони заявили під час спільної пресконференції, яку транслював телеканал Sky News.

Сунак та Макрон заявили, що роблять усе, аби війна не поширилася на інші країни. Підтримку України ті вважають пріоритетною у своїй діяльності.

«Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів», – заявив президент Макрон. 

Британський прем’єр Ріші Сунак у свою чергу  наголосив, що Британія та Франція працюють разом, аби президент РФ  ніколи більше не зміг використати енергетику як зброю.

«Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну», – зазначив Сунак. 

Нагадаємо, раніше Франція відправила в Україну  протитанкові ракетні комплекси, а також анонсувала поставку танків

Теги: міністр війна Франція президент Ріші Сунак Еммануель Макрон морська піхота

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