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Спільна пропаганда і дезінформація щодо війни: Росія та Китай узгодили план дій

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Спільна пропаганда і дезінформація щодо війни: Росія та Китай узгодили план дій
На спільну інформаційну кампанію де-факто витрачаються бюджетні кошти
фото з відкритих джерел

Москва і Пекін погодили спільну дезінформацію та пропаганду щодо війни в Україні 

Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні. Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США і так пише CNN.

Зазначається, що операції в інформаційному полі стали невід'ємною частиною війни ведення війни Росією. Чиновник Держдепу додав, що Китай і Росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.

«Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей», – заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

За словами чиновника, Москва і Пекін – це «відлуння-камера» і «петля зворотного зв'язку» в поширенні неправдивих наративів про війну.

«Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами», –  підкреслив він.

Також чиновник вважає, що усі подібні операції спонсоруються державою.

Нагадаємо, російська пропаганда запустила потужну інформаціну кампанію проти міністра оборони України. Крім того, Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмута.

Теги: росія пропаганда Китай чиновник дезінформація Москва

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