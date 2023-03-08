Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ
Eurofighter Typhoon – дводвигуновий багатоцільовий винищувач четвертого покоління
фото: armyinform

Передавати британці хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами 

Депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Про це пише The Mirror.

Парламентар уточнив, що передавати хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами Британії.

«Чи не можна поставити їх, якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б передати МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?», – наголосив Кортс. При цьому колишній голова Міноборони Британії Марк Франсуа підтримав цю ідею і нагадав, що на британській авіабазі «вкривається пилом» одна ескадрилья Typhoon.

За його словами, таке рішення могло б розблокувати постачання МіГ та F-16, які справді хочуть отримати українці. «Замість того, щоб вони вкривалися пилом в ангарі, навіть якщо їх постачання займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал, не запропонувати їм шість таких Typhoon, які знаходяться в ангарі і ніяк не використовуються?», – додав британський парламентар.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі. 

Раінше, ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі. Також Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні. 

Теги: міністр Міноборони літак партії українці озброєння Велика Британія винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ріші Сунак і Урсула фон дер Ляєн провели успішні перемовини в Англії
Велика Британія та ЄС уклали нову угоду: стали відомі подробиці
27 лютого, 17:51
До списку санкцій потрапили шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки
Велика Британія ввела санкції проти «Росатома» та партнерів Путіна санкції
24 лютого, 09:58
Резніков: «Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів»
Винищувачі для ЗСУ: Резніков анонсував гарні новини
3 березня, 10:06

Політика

Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ
Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ
Винен «Майдан»: глава правлячої партії Грузії зробив скандальну заяву про війну в Україні
Винен «Майдан»: глава правлячої партії Грузії зробив скандальну заяву про війну в Україні
Турецька делегація відвідає Москву: стали відомі подробиці перемовин
Турецька делегація відвідає Москву: стали відомі подробиці перемовин
Ще одна країна підтримала вступ Косово до ЄС
Ще одна країна підтримала вступ Косово до ЄС
Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії
Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
15K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
13K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9276
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
9167
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6361
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту