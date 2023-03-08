Британія пропонує передавати країнам НАТО свої літаки в обмін на винищувачі для ЗСУ

Передавати британці хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами

Депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Про це пише The Mirror.

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Парламентар уточнив, що передавати хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами Британії.

«Чи не можна поставити їх, якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б передати МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?», – наголосив Кортс. При цьому колишній голова Міноборони Британії Марк Франсуа підтримав цю ідею і нагадав, що на британській авіабазі «вкривається пилом» одна ескадрилья Typhoon.

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За його словами, таке рішення могло б розблокувати постачання МіГ та F-16, які справді хочуть отримати українці. «Замість того, щоб вони вкривалися пилом в ангарі, навіть якщо їх постачання займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал, не запропонувати їм шість таких Typhoon, які знаходяться в ангарі і ніяк не використовуються?», – додав британський парламентар.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.

Раінше, ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі. Також Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні.