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    У Брюсселі проходять переговори глав МЗС країн НАТО

    На зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу
    У п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією. Нарада міністрів проходить через кілька тижнів після того, як західні країни звинуватили Москву в замаху на колишнього подвійного агента у Великобританії Сергія Скрипаля. Новий держсекретар США
    • 27 Квiтня, 14:59
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    На зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу

    У п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією.

    Нарада міністрів проходить через кілька тижнів після того, як західні країни звинуватили Москву в замаху на колишнього подвійного агента у Великобританії Сергія Скрипаля.

    Новий держсекретар США Майк Помпео вже провів закриту нараду зі своїми колегами, в ході якої основна увага була приділена Росії.

    «Існує консенсус з питання про російську агресію, її масштабів, а також про те, що цьому слід дати відповідь», - заявив після закритих переговорів американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності.

    Міністри закордонних справ також обговорять безпеку на Близькому Сході і в Північній Африці, особливо, в Іраку.

    Ще одне питання на порядку денному переговорів - розширення альянсу, так як Україна знову заявила про своє прагнення вступити в організацію.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить надавати практичну підтримку Україні, так як вона є важливим партнером альянсу.

    Джерело: Голос Америки

    Росія Ірак Сирія НАТО Україна Сергій Скрипаль Майк Помпео
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