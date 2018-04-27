У Брюсселі проходять переговори глав МЗС країн НАТО

На зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу

У п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією. Нарада міністрів проходить через кілька тижнів після того, як західні країни звинуватили Москву в замаху на колишнього подвійного агента у Великобританії Сергія Скрипаля. Новий держсекретар США



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На зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу

У п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією.

Нарада міністрів проходить через кілька тижнів після того, як західні країни звинуватили Москву в замаху на колишнього подвійного агента у Великобританії Сергія Скрипаля.

Новий держсекретар США Майк Помпео вже провів закриту нараду зі своїми колегами, в ході якої основна увага була приділена Росії.

«Існує консенсус з питання про російську агресію, її масштабів, а також про те, що цьому слід дати відповідь», - заявив після закритих переговорів американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності.

Міністри закордонних справ також обговорять безпеку на Близькому Сході і в Північній Африці, особливо, в Іраку.

Ще одне питання на порядку денному переговорів - розширення альянсу, так як Україна знову заявила про своє прагнення вступити в організацію.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить надавати практичну підтримку Україні, так як вона є важливим партнером альянсу.

Джерело: Голос Америки