У Брюсселі проходять переговори глав МЗС країн НАТО
- 27 Квiтня, 14:59
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На зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу
У п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією.
Нарада міністрів проходить через кілька тижнів після того, як західні країни звинуватили Москву в замаху на колишнього подвійного агента у Великобританії Сергія Скрипаля.
Новий держсекретар США Майк Помпео вже провів закриту нараду зі своїми колегами, в ході якої основна увага була приділена Росії.
«Існує консенсус з питання про російську агресію, її масштабів, а також про те, що цьому слід дати відповідь», - заявив після закритих переговорів американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності.
Міністри закордонних справ також обговорять безпеку на Близькому Сході і в Північній Африці, особливо, в Іраку.
Ще одне питання на порядку денному переговорів - розширення альянсу, так як Україна знову заявила про своє прагнення вступити в організацію.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить надавати практичну підтримку Україні, так як вона є важливим партнером альянсу.
Джерело: Голос Америки