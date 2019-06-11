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    У Будапешті підняли з дна Дунаю затонуле судно з туристами (фото)

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    <p>Операція з підйому затонулого судна почалася о 6:30 ранку за місцевим часом</p> - У Будапешті підняли з дна Дунаю затонуле судно з туристами (фото)

    Операція з підйому затонулого судна почалася о 6:30 ранку за місцевим часом

    Рятувальники сподіваються, що підняття судна допоможе знайти тіла восьми пасажирів та капітана

    У Будапешті з річки Дунай витягли затонуле внаслідок аварії пасажирське судно Hableany, на якому загинули південнокорейські туристи.

    Про це повідомляє Yonhap.

    Рештки затонулого човна було витягнуто з річки Дунай вранці у вівторок, 11 червня. Операція з підйому почалася приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом.

    Як зазначається, плаваючий кран підняв катер Hableany з води під мостом Маргіт в центрі Будапешта.

    Рятувальники сподіваються, що це допоможе знайти тіла восьми пасажирів та капітана, доля яких досі залишається невідомою.

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    У Будапешті підняли з дна Дунаю затонуле судно з туристами (фото)
    У Будапешті підняли з дна Дунаю затонуле судно з туристами (фото)
    Фото: AP

    Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. 

    Знайдено 19 тіл загиблих туристів.

    Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

    За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

    Джерело: Укрінформ

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