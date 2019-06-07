  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварія катера у Будапешті: знайдено 19 тіл загиблих туристів

    • Розсилка
    Аварія катера у Будапешті: знайдено 19 тіл загиблих туристів

    Зниклими безвісти досі вважаються вісім туристів і один член екіпажу катера

    Кількість загиблих в результаті зіткнення прогулянкового катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті, що відбулося минулого тижня, зросла до 19 осіб.

    Про це повідомляє AP.

    «Рятувальники виявили тіла ще чотирьох південнокорейських туристів. Тіло жінки з Південної Кореї знайшли в Будапешті, а одного з угорських членів екіпажу знайшли за 21 кілометр від місця аварії судна вниз за течією в місті Ерд», - йдеться в повідомленні.

    Зниклими безвісти досі вважаються вісім туристів і один член екіпажу катера.

    Раніше поліція повідомляла про те, що у Будапешті знайдено тіла двох південнокорейських чоловіків і однієї жінки. Один з них протягом віднесло на відстань 3,2 кілометра в той час, як інший знайшли на відстані приблизно 5,6 кілометра вниз за течією.

    Відзначається, що водолази готують затонулий катер до підйому.

    Нагадаємо, прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. 

    За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

    Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

    Джерело: Укрінформ

    ЗМІ Угорщина аварія рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ