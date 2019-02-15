У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
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У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
Фото: ДСНС
Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир
У Львові, на початку вулиці Личаківської обвалилась стіна триповерхового будинку. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.
Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Віталій Туровцев.
«У будинку на початку вулиці Личаківської у Львові з першого по третій поверх обвалилася стіна будинку. Оскільки це сталося у нежитловій частині споруди, жертв та поранених вдалось уникнути«, - зазначив Туровцев.
Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир.
На місці події працюють надзвичайники та представники газової служби.