У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки Фото: ДСНС

Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир

У Львові, на початку вулиці Личаківської обвалилась стіна триповерхового будинку. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Віталій Туровцев.

«У будинку на початку вулиці Личаківської у Львові з першого по третій поверх обвалилася стіна будинку. Оскільки це сталося у нежитловій частині споруди, жертв та поранених вдалось уникнути«, - зазначив Туровцев.

Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир.

На місці події працюють надзвичайники та представники газової служби.