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    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки

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    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки - У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
    Фото: ДСНС

    Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир

    У Львові, на початку вулиці Личаківської обвалилась стіна триповерхового будинку. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

    Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Віталій Туровцев.

    «У будинку на початку вулиці Личаківської у Львові з першого по третій поверх обвалилася стіна будинку. Оскільки це сталося у нежитловій частині споруди, жертв та поранених вдалось уникнути«, - зазначив Туровцев.

    Задля безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир.

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    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
    У центрі Львова обвалилася стіна житлової триповерхівки
    Фото: ДСНС

    На місці події працюють надзвичайники та представники газової служби.

    ДСНС Львів рятувальники
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