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    У Чечні обстріляли пост ДПС біля резиденції Кадирова: є загиблий

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    У Чечні обстріляли пост ДПС біля резиденції Кадирова: є загиблий

    Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці

    У неділю, 23 червня, в Грозному стався напад на співробітників ДПС на посту біля резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова.

    Про це повідомляється в телеграм-каналі Baza.

    За попередніми даними, нападників було двоє.

    Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці.

    Одного з нападників убито.

    Джерело Інтерфаксу повідомило, що стрілянина сталася під час перевірки документів у водія зупиненого автомобіля.

    За даними іншого джерела, в результаті нападу постраждали двоє поліцейських.

    напад
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