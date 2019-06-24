У Чечні обстріляли пост ДПС біля резиденції Кадирова: є загиблий
Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці
У неділю, 23 червня, в Грозному стався напад на співробітників ДПС на посту біля резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Baza.
За попередніми даними, нападників було двоє.
Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці.
Одного з нападників убито.
Джерело Інтерфаксу повідомило, що стрілянина сталася під час перевірки документів у водія зупиненого автомобіля.
За даними іншого джерела, в результаті нападу постраждали двоє поліцейських.