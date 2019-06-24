У Чечні обстріляли пост ДПС біля резиденції Кадирова: є загиблий



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Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці

У неділю, 23 червня, в Грозному стався напад на співробітників ДПС на посту біля резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляється в телеграм-каналі Baza.

За попередніми даними, нападників було двоє.

Озброєні бойовики вдарили ножем поліцейського і вистрілили в нього з рушниці.

Одного з нападників убито.

Джерело Інтерфаксу повідомило, що стрілянина сталася під час перевірки документів у водія зупиненого автомобіля.

За даними іншого джерела, в результаті нападу постраждали двоє поліцейських.