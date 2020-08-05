  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа на ринку

    • Розсилка
    Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману - В Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа на ринку
    Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману

    Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню

    В еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах на одному з міських ринків сталася велика пожежа. Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню.

    Про це повідомляє Arab News.

    Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману.

    Загони цивільної оборони залучені до боротьби з вогнем, у соціальних мережах ширяться відео, на яких можна побачити густий чорний дим.

    До слова, сьогодні у Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі.

    Дивіться також:
    пожежа ринок лікарня ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ