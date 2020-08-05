В Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа на ринку
Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману
Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню
В еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах на одному з міських ринків сталася велика пожежа. Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню.
Про це повідомляє Arab News.
Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману.
Загони цивільної оборони залучені до боротьби з вогнем, у соціальних мережах ширяться відео, на яких можна побачити густий чорний дим.
До слова, сьогодні у Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі.
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