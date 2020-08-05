В Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа на ринку



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Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману

Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню

В еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах на одному з міських ринків сталася велика пожежа. Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню.

Про це повідомляє Arab News.

Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману.

Загони цивільної оборони залучені до боротьби з вогнем, у соціальних мережах ширяться відео, на яких можна побачити густий чорний дим.

До слова, сьогодні у Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі.