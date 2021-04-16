У Черкасах пасажир вдарив кондуктора та втік через вікно тролейбуса (відео)

Свідками курйозної ситуації стали десятки громадян

У Черкасах чоловік втік через вікно тролейбуса, коли кондукторка поцікавилась, чи платив він за проїзд. Відео у Facebook опублікував заступник КП «Черкасиелектротранс» Тарас Хвиль. Він зазначив, що «заєць» устиг вдарити кондукторку.

Громадський транспорт якраз зупинився, коли містянин пролазив крізь відчинену кватирку. Свідками курйозної ситуації стали десятки громадян. Дехто радив не вистрибувати з тролейбуса на проїжджу частину.

Пасажиру таки вдалося застрягнути частиною тулуба, та, коли кондукторка підбігла до порушника, той уже виліз назовні та показав середній палець із вулиці.

Зазначається, що на місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, в Черкасах водій маршрутки № 20 висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.

У передмісті Харкова учаснику бойових дій у зоні АТО водії громадського транспорту тричі відмовляли в пільговому проїзді. На автостанцію довелося викликати поліцію.