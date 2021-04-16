Кличко повідомив, коли Київ позбудеться маршруток

Поки що столична влада не може заборонити роботу маршруток, оскільки вони «виконують свою функцію»

Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки. Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо НВ.

Мер пояснив, що зараз столична влада не може заборонити роботу цього виду транспорту, оскільки він «виконує свою функцію».

«Маршрутки ми заборонити не можемо, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів. І це один зі шляхів, за допомогою якого ми можемо витиснути маршрутки з нашого міста», – сказав Кличко.

Також мер Києва відзвітував про закупівлю понад 300 автобусів і понад 100 трамваїв за останні кілька років.

Нагадаємо, з 3 квітня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 київських маршрутних таксі.

Також у звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація звернулася до КМДА з пропозицією зупинити роботу маршрутних таксі до кінця локдауну.

Такий намір Київський міський голова Віталій Кличко назвав маніпулятивним. Одночасно він ще раз звернуся до киян з проханням користуватися міським транспортом лише у виключних випадках.

Крім цього, власник компанії «Трансгруп» припустив, що квитки можуть подорожчати ще більше – до 12 гривень.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

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