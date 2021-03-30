У Черкасах із маршрутки виштовхали матір загиблого воїна (відео)

Директор підприємства «Чарз Авто» повідомив, що водій і кондукторка уже звільнені

У Черкасах 29 березня водій маршрутки № 20 висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії. Про це повідомили в пресслужбі Національного корпусу.

Ба більше, водій та кондукторка висадили жінку не на зупинці, а посеред дороги. Свою поведінку пояснюють тим, що, мовляв, в автобусі є лише два пільгових місця, і ті вже були зайняті.

Заступитись за жінку і провести виховну бесіду з перевізником та водієм прийшли бойові побратими загиблого воїна.

«Найбільше вразило те, що з усіх присутніх у маршрутці за жінку ніхто не заступився. Але водій і кондуктор, за словами директора підприємства, уже звільнені. Ми це перевіримо. Я хочу попередити всіх перевізників та і взагалі всіх: якщо раптом вам здається, що можна поводити себе як відверта мерзота й не нести за це покарання – так не буде. В Україні йде війна, і родичі загиблих героїв – це ті, хто заслуговують найбільшої поваги. Тому, якщо такі випадки повторюватимуться, – наука буде безжалісною», – сказав керівник Черкаського осередку Національного Корпусу Дмитро Кухарчук.

За словами місцевих мешканців, це далеко не перша ситуація з перевізником «Чарз Авто», такі випадки вже стають загальною тенденцією в Черкасах. Приватні перевізники диктують місту свої умови, випускаючи на маршрути автобуси в жахливому стані.

Із початком карантину водії почали відмовляти пільговим категоріям пасажирів, посилаючись на неіснуючу постанову виконавчого комітету про два пільгових місця. У черкаських спільнотах неодноразово обговорювали ситуації, коли перевізники виганяли дітей та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, в Чернігові водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді учаснику АТО, який втратив ногу під час бойових дій на Донбасі. Наступного дня чоловік знайшов водія та вирішив його «провчити» кулаками.