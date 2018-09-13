У Черкасах в гуртожитку розпилили газовий балончик, є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався в 9-поверховому гуртожитку Черкаського професійного ліцею

У Черкасах через сильний запах газу евакуювали з гуртожитку 20 людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 12 вересня о 22:30 на вулиці Панченка, в 9-поверховому гуртожитку Черкаського професійного ліцею.

«Швидкою медичною допомогою з ознаками отруєння до дитячої обласної лікарні було госпіталізовано двох хлопців 15 та 16 років», - заявили в ДСНС.

На місце події прибули усі оперативні служби екстреного виклику міста.

Зазначається, що відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС та аварійною газовою службою були зроблені заміри повітря на можливий вміст шкідливих речовин.

«За результатами зроблених замірів перевищення порогових значень виявлено не було», - повідомили рятувальники.

Під час розслідування, яке провели працівники поліції, вдалось встановити, що у гуртожитку на 8 поверсі було розпилено газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії.

Раніше повідомлялося, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ.