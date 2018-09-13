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    У Черкасах в гуртожитку розпилили газовий балончик, є постраждалі

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    У Черкасах в гуртожитку розпилили газовий балончик, є постраждалі

    Інцидент стався в 9-поверховому гуртожитку Черкаського професійного ліцею

    У Черкасах через сильний запах газу евакуювали з гуртожитку 20 людей.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Інцидент стався 12 вересня о 22:30 на вулиці Панченка, в 9-поверховому гуртожитку Черкаського професійного ліцею.

    «Швидкою медичною допомогою з ознаками отруєння до дитячої обласної лікарні було госпіталізовано двох хлопців 15 та 16 років», - заявили в ДСНС.

    На місце події прибули усі оперативні служби екстреного виклику міста.

    Зазначається, що відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС та аварійною газовою службою були зроблені заміри повітря на можливий вміст шкідливих речовин.

    «За результатами зроблених замірів перевищення порогових значень виявлено не було», - повідомили рятувальники.

    Під час розслідування, яке провели працівники поліції, вдалось встановити, що у гуртожитку на 8 поверсі було розпилено газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії.

    Раніше повідомлялося, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ.

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