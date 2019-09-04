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    У Чернігові дворічна дитина випала з дев’ятого поверху

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    Від отриманих травм дитина померла - У Чернігові дворічна дитина випала з дев’ятого поверху
    Від отриманих травм дитина померла

    Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина – на кухні, де було відчинене вікно, повідомили в поліції

    У Чернігові випала з вікна і загинула дворічна дитина.

    Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

    Трагедія сталася 3 вересня по вулиці Бєлова, 23, близько 21:00.

    З вікна дев’ятого поверху випала дитина, 2018 року народження. Від отриманих травм вона померла.

    «Це нещасний випадок. Родина благополучна. Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина – на кухні, де було відчинене вікно», – повідомили в поліції.

    Поліція проводить перевірку та встановлює обставини нещасного випадку.

    Нагадаємо, раніше у Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.

    Джерело: УНІАН

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