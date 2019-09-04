У Чернігові дворічна дитина випала з дев’ятого поверху



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Від отриманих травм дитина померла

Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина – на кухні, де було відчинене вікно, повідомили в поліції

У Чернігові випала з вікна і загинула дворічна дитина.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

Трагедія сталася 3 вересня по вулиці Бєлова, 23, близько 21:00.

З вікна дев’ятого поверху випала дитина, 2018 року народження. Від отриманих травм вона померла.

«Це нещасний випадок. Родина благополучна. Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина – на кухні, де було відчинене вікно», – повідомили в поліції.

Поліція проводить перевірку та встановлює обставини нещасного випадку.

Нагадаємо, раніше у Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.

Джерело: УНІАН