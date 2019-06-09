На Київщині з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик. Дитина загинула



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На 8 поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно

Батько поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. Дитина занадто нахилилася і не втрималася

У Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

«Поліція встановила хід подій. Так, батько з сином піднялися на 9 поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На 8 поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. В цей час дитина через незачинене вікно нахилилася і впала вниз», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, на місце події медики констатували смерть хлопчика.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.