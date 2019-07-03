  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чернігові кандидат в депутати ходить із озброєними автоматами охоронцями (фото)

    • Розсилка
    <p>Охоронці Семінського були із автоматами</p> - У Чернігові кандидат в депутати ходить із озброєними автоматами охоронцями (фото)

    Охоронці Семінського були із автоматами

    Фото: val.ua

    Один з охоронців Семінського направив зброю на чернігівських активістів, пише місцеве видання

    Кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олег Семінський з’явився на публіці з охоронцями, які були озброєні автоматами Калашникова.

    Про це 3 липня повідомляє місцеве видання «Високий Вал».

    Зазначається, що зокрема, під час спілкування з добровольцями один з охоронців  направив зброю на чернігівських активістів, які приїхали поспілкуватися з кандидатом.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Чернігові кандидат в депутати ходить із озброєними автоматами охоронцями (фото)
    У Чернігові кандидат в депутати ходить із озброєними автоматами охоронцями (фото)
    Фото: val.ua

    В чоловіка не було жодних розпізнавальних знаків. На місце інциденту викликали поліцію.

    «Чернігівські поліцейські боязливо спитали у охоронців Семінського про зброю і відсутність шевронів», - пише видання.

    До слова, у Харкові на площі Свободи група невідомих молодих людей у середу вранці закидала яйцями та пакетами із зеленкою народного депутата Дмитра Святаша (група «Відродження»), коли він виходив після телеефіру на UA: Харків.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори депутати Чернігів поліція партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ