У Чернігові кандидат в депутати ходить із озброєними автоматами охоронцями (фото)



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Охоронці Семінського були із автоматами Фото: val.ua

Один з охоронців Семінського направив зброю на чернігівських активістів, пише місцеве видання

Кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олег Семінський з’явився на публіці з охоронцями, які були озброєні автоматами Калашникова.

Про це 3 липня повідомляє місцеве видання «Високий Вал».

Зазначається, що зокрема, під час спілкування з добровольцями один з охоронців направив зброю на чернігівських активістів, які приїхали поспілкуватися з кандидатом.

В чоловіка не було жодних розпізнавальних знаків. На місце інциденту викликали поліцію.

«Чернігівські поліцейські боязливо спитали у охоронців Семінського про зброю і відсутність шевронів», - пише видання.

До слова, у Харкові на площі Свободи група невідомих молодих людей у середу вранці закидала яйцями та пакетами із зеленкою народного депутата Дмитра Святаша (група «Відродження»), коли він виходив після телеефіру на UA: Харків.