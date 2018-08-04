У Чернігові маршрутка на смерть збила пенсіонерку



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Жінка померла через значну втрату крові

Сьогодні, 3 серпня, Чернігові на вулиці 1 травня маршрутка збила пенсіонерку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначають у поліції, жінку було доставлено в лікарню з попереднім діагнозом «скальпована рана гомілки, шоковий стан».

Певний час вона була жива, але внаслідок значної втрати крові померла у лікарні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування.

«Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу вранці о 5.45 у Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Київської сталось ДТП. Зіткнулись два мікроавтобуси.

У Запоріжжі сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини і ще п’ять отримали травми.