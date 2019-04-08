У Чернігові стався резонансний напад на школярку



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Медики оглянули дівчинку та виявили у неї незначні подряпини на нозі та гулю на голові

Діти плювалися, замахувалися на дівчинку пустою пластиковою пляшкою та палицею, - розповіли в поліції

У Чернігові поліція встановила обставини конфлікту між малолітніми на дитячому майданчику, який стався 7 квітня, і не знайшли підтвердження інформації про спробу згвалтування школярки.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Встановлено, що у другій половині дня 7 квітня на дитячому майданчику гралися хлопці та дівчата 10-12 років.

«Спочатку вони гралися, а потім почали кидатися піском. Один з хлопчаків кинув у дівчинку камінь. Під час конфлікту лунали словесні образи, діти плювалися, замахувалися пустою пластиковою пляшкою та палицею», - розповіли в поліції.

Повідомляється, що медики оглянули дівчинку та виявили у неї незначні подряпини на нозі та гулю на голові, факт сексуального насильства не підтвердився.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України «хуліганство».

Правоохоронці встановили всіх причетних до інциденту підлітків, з ними в присутності батьків проводяться профілактичні бесіди.

Раніше повідомлялося, що у Бердичеві на Житомирщині поліція розслідує обставини тяжкого травмування дев’ятикласника, в результаті чого він у тяжкому стані був госпіталізований до реанімації. У нападі на хлопця обґрунтовано підозрюється 14-річний підліток.