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    У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

    Чоловік розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України і висловлювався на підтримку «ЛНР/ДНР»
    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернігові адміністратора антиукраїнських груп в російських соціальних мережах. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець створив у соцмережах низку акаунтів, через які здійснював адміністрування та модерування
    • Сьогодні, 05:45
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    Чоловік розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України і висловлювався на підтримку «ЛНР/ДНР»

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернігові адміністратора антиукраїнських груп в російських соціальних мережах.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець створив у соцмережах низку акаунтів, через які здійснював адміністрування та модерування антиукраїнських спільнот.

    За попередньою інформацією, до створених ним Інтернет-об’єднань входило понад двадцять тисяч учасників.

    Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник розміщував на сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризував діяльність терористичних організацій «ЛНР/ДНР», поширював інформацію для дискредитації Збройних Сил України.

    Під час обшуку за місцем проживання адміністратора співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності.

    Слідчими СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України.

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    У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах
    У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах
    У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

    Перевіряється інформація щодо зв’язків агітатора з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань так званих «ЛНР/ДНР».

    Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри у скоєнні зазначеного злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

    бойовики на Донбасі СБУ кримінал сепаратизм Чернігів
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