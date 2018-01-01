У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах
- Сьогодні, 05:45
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Розсилка
Чоловік розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України і висловлювався на підтримку «ЛНР/ДНР»
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернігові адміністратора антиукраїнських груп в російських соціальних мережах.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець створив у соцмережах низку акаунтів, через які здійснював адміністрування та модерування антиукраїнських спільнот.
За попередньою інформацією, до створених ним Інтернет-об’єднань входило понад двадцять тисяч учасників.
Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник розміщував на сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризував діяльність терористичних організацій «ЛНР/ДНР», поширював інформацію для дискредитації Збройних Сил України.
Під час обшуку за місцем проживання адміністратора співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності.
Слідчими СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України.
Перевіряється інформація щодо зв’язків агітатора з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань так званих «ЛНР/ДНР».
Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри у скоєнні зазначеного злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.