У Чернігові затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Чоловік розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України і висловлювався на підтримку «ЛНР/ДНР»

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернігові адміністратора антиукраїнських груп в російських соціальних мережах. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець створив у соцмережах низку акаунтів, через які здійснював адміністрування та модерування