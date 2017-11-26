У Чорне море зайшов американський есмінець James E. Williams (фото)

Про плани знаходження USS James E. Williams в чорноморському регіоні нічого не відомо

Ввечері 26 листопада американський есмінець DDG95 USS James E. Williams пройшов чорноморські протоки і увійшов до акваторії Чорного моря. Про це повідомляє стамбульський шіпспоттер Yörük Işık. Есмінець «Джеймс Вільямс» відноситься до самої пізньої версії новітніх американських есмінців типу «Арлі Берк»



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Про плани знаходження USS James E. Williams в чорноморському регіоні нічого не відомо

Ввечері 26 листопада американський есмінець DDG95 USS James E. Williams пройшов чорноморські протоки і увійшов до акваторії Чорного моря. Про це повідомляє стамбульський шіпспоттер Yörük Işık.

Есмінець «Джеймс Вільямс» відноситься до самої пізньої версії новітніх американських есмінців типу «Арлі Берк» (Arleigh-Burke).

9days after Jeddah, Saudi Arabia port visit & Red Sea patrol, USS James E. Williams transited Bosphorus & entered the Black Sea. Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer DDG95 is not part of a larger strike group but is on her own 7-month deployment to provide presence pic.twitter.com/i8tQZuEuKp — Yörük Işık (@YorukIsik) November 26, 2017

Про подальші плани його знаходження в чорноморському регіоні поки нічого не відомо. Не виключений захід у порти Румунії, Болгарії, Грузії, а також до Одеси, зазначає «Думська».

Есмінець введений в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність - понад 9600 тонн, довжина 155, ширина 20, осадка 9,4 метра. Чотири газові турбіни потужністю 108 000 кінських сил розганяють його до 32 вузлів. У 96 пускових установках зосереджено різне ракетне озброєння - ракети «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» і «АСРОК», а також протикорабельні ракети «Гарпун». Екіпаж 380 осіб. Авіаційне озброєння - 2 вертольоти Сікорський SH-60, розміщених в ангарі.