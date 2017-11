У Чорне море зайшов американський есмінець James E. Williams (фото)

Про плани знаходження USS James E. Williams в чорноморському регіоні нічого не відомо

Ввечері 26 листопада американський есмінець DDG95 USS James E. Williams пройшов чорноморські протоки і увійшов до акваторії Чорного моря. Про це повідомляє стамбульський шіпспоттер Yörük Işık.

Есмінець «Джеймс Вільямс» відноситься до самої пізньої версії новітніх американських есмінців типу «Арлі Берк» (Arleigh-Burke).

9days after Jeddah, Saudi Arabia port visit & Red Sea patrol, USS James E. Williams transited Bosphorus & entered the Black Sea. Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer DDG95 is not part of a larger strike group but is on her own 7-month deployment to provide presence pic.twitter.com/i8tQZuEuKp