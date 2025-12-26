Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 26 грудня

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
У Києві хмарно
Вдень по всій території України очікується сніг

Сьогодні, 26 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини. У Карпатах та на Прикарпатті до 13 градусів морозу, денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.

Прогноз погоди на 26 грудня
Прогноз погоди на 26 грудня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 26 грудня, у Києві хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, у столиці вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня. 

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
