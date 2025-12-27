Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 27 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
У Києві хмарно
Вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних областях місцями невеликий сніг

Сьогодні, 27 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях (крім Закарпатської) пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У суботу, 27 грудня, у Києві хмарно. Вночі невеликий сніг , вдень без опадів. По Київській області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у столиці вночі та вдень 0-2° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня. 

