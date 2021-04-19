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    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex

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    Закінчилися спільні тренування урочистим проходженням кораблів у морі - У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex
    Закінчилися спільні тренування урочистим проходженням кораблів у морі
    Фото: АрміяInform

    У тренуваннях взяли участь українські кораблі та корвет Horia Macellariu Морських сил Румунії

    Протягом другої половини минулого тижня, відповідно до плану заходів міжнародного співробітництва, українські ВМС провели спільні українсько-румунські тренування типу Passex у акваторії Чорного моря. До тренування було залучено визначені сили та засоби ВМС ЗС України й корвет Horia Macellariu Морських сил Румунії, повідомляє Аrmyinform.

    Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами. Подібні заходи є невід’ємною складовою на обраному Україною шляху до Північноатлантичного альянсу, в процесі становлення складовою трансатлантичної системи колективної безпеки.

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    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex
    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex
    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex
    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex
    У Чорному морі пройшли українсько-румунські тренування Passex

    Програма тренувань була дуже щільна та складалася з багатьох етапів. Після зустрічі кораблів у точці рандеву, проведення візуального розпізнавання та перевірки зв’язку, було розпочато тренування з маневрування у строях та ордерах. Після закінчення першого етапу учасники перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів.

    Надалі було відпрацьовано такі елементи як: поповнення запасів на ходу траверзним способом та контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

    «У програму було включено і тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку буксировки останнього. Не менш важливим стало навчання з відбиття ударів противника під час нападу на корабель, що охороняється, з повітря», - йдеться у повідомленні.

    Закінчилися спільні тренування урочистим проходженням кораблів у морі.

    Теги: Чорне море НАТО Румунія військові навчання корабель Україна ВМС українські моряки
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