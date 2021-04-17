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    Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі

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    Росія обмежила судноплавство біля Криму - Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі
    Росія обмежила судноплавство біля Криму
    Фото: Газета.ру

    Представник Пентагону в черговий раз закликав РФ «припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях»

    Сполучені Штати Америки закликають Росію утриматися від блокування Чорноморського регіону, заявив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

    «Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден в цьому районі», – заявив він.

    Кірбі в черговий раз закликав РФ «припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях».

    Також НАТО закликає Росію забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі, а також покласти край ескалації в регіоні.

    Як відомо, Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію.

    Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

    В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

    Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

    Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.

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    Теги: Крим Росія Чорне море корабель Пентагон ВМС флот
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