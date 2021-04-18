Британія відправить бойові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною
У разі загрози з боку Росії Велика Британія буде готова направити в регіон військову техніку
Велика Британія у травні відправить військові бойові кораблі Королівського флоту у Чорне море.
Про це повідомляє газета The Sunday Times, посилаючись на джерела в британському військовому відомстві.
Зазначається, що введення кораблів в українські води покликано продемонструвати солідарність з Україною і союзниками по НАТО.
Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.
Їх буде підтримувати авіаносець HMS Queen Elizabeth, на борту якого знаходяться вертольоти для боротьби з підводними човнами і винищувачі-бомбардувальники F35B. Проте королівський авіаносець залишиться в Середземному морі, оскільки перебування суден такого типу в Чорному морі не дозволяється міжнародною угодою.
Також зазначається, що в разі загрози з боку Росії Велика Британія буде готова направити в регіон іншу військову техніку.
Напередодні артилерійські та десантні кораблі Росії зайшли у Чорне море.
До слова, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії.
Нагадаємо, Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі.