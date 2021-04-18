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    Британія відправить бойові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною

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    Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23 - Британія відправить бойові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною
    Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23
    Фото з відкритих джерел

    У разі загрози з боку Росії Велика Британія буде готова направити в регіон військову техніку

    Велика Британія у травні відправить військові бойові кораблі Королівського флоту у Чорне море.

    Про це повідомляє газета The Sunday Times, посилаючись на джерела в британському військовому відомстві.

    Зазначається, що введення кораблів в українські води покликано продемонструвати солідарність з Україною і союзниками по НАТО.

    Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.

    Їх буде підтримувати авіаносець HMS Queen Elizabeth, на борту якого знаходяться вертольоти для боротьби з підводними човнами і винищувачі-бомбардувальники F35B. Проте королівський авіаносець залишиться в Середземному морі, оскільки перебування суден такого типу в Чорному морі не дозволяється міжнародною угодою.

    Також зазначається, що в разі загрози з боку Росії Велика Британія буде готова направити в регіон іншу військову техніку.

    Напередодні артилерійські та десантні кораблі Росії зайшли у Чорне море.

    До слова, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії.

    Нагадаємо, Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі.

    Теги: Чорне море НАТО корабель Велика Британія Україна авіаносець
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