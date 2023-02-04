Головна Новини
search button user button menu button

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
У Чорному морі не зафіксовано ворожих «Калібрів»
фото ілюстративне

Натомість у Середземному морі їх п’ять

Станом на ранок 4 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів. Серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр». Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель», – зазначають у ВМС.

Натомість у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 72 ракети.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, із них п'ять одиниць рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, 10 із яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС фото 1
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові. За інформацією російської сторони, звільнили групу осіб «чутливої категорії», що стало можливим завдяки посередництву влади ОАЕ. Українська сторона наразі не підтвердила обміну.

Читайте також: Що потрібно Україні для звільнення Криму і як уникнути катастрофи
Теги: Міноборони обмін полоненими корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)
У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)
28 сiчня, 23:43
Уряд звільнив ще кілька високопосадовців
Уряд звільнив ще кілька високопосадовців
1 лютого, 15:55
Розвідка пояснила активізацію боїв на сході
Розвідка пояснила активізацію боїв на сході
Вчора, 12:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8868
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
8598
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
8423
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
6497
Скандали в Міноборони: Арахамія звернувся до правоохоронців

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту