У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС

Натомість у Середземному морі їх п’ять

Станом на ранок 4 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів. Серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр». Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель», – зазначають у ВМС.

Натомість у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 72 ракети.

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Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, із них п'ять одиниць рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, 10 із яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові. За інформацією російської сторони, звільнили групу осіб «чутливої категорії», що стало можливим завдяки посередництву влади ОАЕ. Українська сторона наразі не підтвердила обміну.