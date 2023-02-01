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Уряд звільнив ще кілька високопосадовців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд звільнив ще кілька високопосадовців
фото з відкритих джерел

Заступника голови Держмитслужби Черкасського тимчасово відсторонено від посади

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні також звільнив посадовців Держлісагентства та Держпродспоживслужби. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таким чином сьогодні звільнено:

  • Сотника Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України;
  • Щуцького Олександра Геннадійовича з посади першого заступника голови Державної митної служби України;
  • Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Водночас уряд призначив тимчасовими виконувачами обов’язків:

  • голови Державної митної служби України – Звягінцева Сергія Борисовича (заступник Голови Держмитслужби);
  • голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Шевченко Ольгу Петрівну (заступник голови Держпродспоживслужби).

Крім того, Кабмін визнав такими, що втратили чинність, розпорядження:

  • про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Демченка В. В.;
  • про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.

Також Немчінов уточнив, що уряд сьогодні порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. Його поки не звільнено, але відсторонено від займаної посади на час дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, сьогодні ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках.

Крім того, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. І прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова та народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена-забудовника Вадима Столара.

Також два топчиновники Міноборони отримали підозри. А керівний склад митниці звільнено.

Згодом глава СБУ Василь Малюк пояснив сьогоднішні обшуки у посадовців.

Теги: Кабмін міністр Укрнафта Міноборони

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