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Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими (відео)
Російські окупанти повідомили про новий обмін полоненими
фото з відкритих джерел

Українська сторона наразі не підтвердила обміну

Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові.
Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією російської сторони, їм удалося звільнити групу осіб «чутливої категорії». Також там стверджують, що обмін став можливим завдяки посередництву влади ОАЕ.

Зазначимо, що українська сторона наразі не підтвердила обміну. Тому поки що незрозуміло скільки військових вдалося звільнити Україні.

Нагадаємо, Україна та РФ провели перший у 2023 році обмін полоненими в неділю, 8 січня. Із російського полону повернулися 50 захисників.

Теги: Україна обмін полоненими військові

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