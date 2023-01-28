У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)
Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста
Потужний вибух стався у центрі виробництва боєприпасів у провінції Ісфахан, розташованій у центрі Ірану. Відповідні відео опубліковані в мережі Twitter.
Вибух стався на заводі в одному з центрів Міноборони. У зв'язку із фактом ведеться розслідування.
Cameraman with the Isfahani accent says an Air Defense missile was launched as well.— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023
After blast, he says “This [what blew up] was a drone” #Isfahan #Iran pic.twitter.com/LiU2DIBvAm
Місцеві жителі у соцмережах публікують відео вибухів.
🚨🚨ویدیویی از وضعیت خیابان خمینی (محل حادثه) #اصفهان#مهسا_امینی#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/Cl9t12VumG— maryam_rad (@maryam_rad93) January 28, 2023
Повідомляється, що наразі в провінції Ісфахан було чути звуки трьох вибухів.
IRNA reports that "several explosion" was heard in one of the 'munitions factories' in #Isfahan,#Iran.— Newsistaan (@newsistaan) January 28, 2023
Rescue and security forces are present at the place where the sound was heard and the situation is under control and traffic is normal. pic.twitter.com/5FACrg5hJN
Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста.
Devastating terrible volume of the blast💥 #fire spreading around burning #Iran🇮🇷 ammunition manufacturing plant in #Isfahan.pic.twitter.com/cSPbmDKtt7— Oliver T. Mhuriro (@Oliver_Mhuriro) January 28, 2023
📹 | Ammunition depot of the #Iran|ian MoD explodes in #Isfahan city without any casualties.pic.twitter.com/Crgskco7jU— EHA News (@eha_news) January 28, 2023
Раніше повідомлялося, що іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. Раніше член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманінв інтерв’ю «Главкому» розповів, що маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони.
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