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У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)
фото: кадр відео

Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста

Потужний вибух стався у центрі виробництва боєприпасів у провінції Ісфахан, розташованій у центрі Ірану. Відповідні відео опубліковані в мережі Twitter.

Вибух стався на заводі в одному з центрів Міноборони. У зв'язку із фактом ведеться розслідування.

Місцеві жителі у соцмережах публікують відео вибухів.

Повідомляється, що наразі в провінції Ісфахан було чути звуки трьох вибухів.

Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста.

Раніше повідомлялося, що іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. Раніше член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманінв інтерв’ю «Главкому» розповів, що маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони.

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Теги: вибух Міноборони розслідування відео

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