У центрі виробництва боєприпасів в Ірані стався сильний вибух (відео)

Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста

Потужний вибух стався у центрі виробництва боєприпасів у провінції Ісфахан, розташованій у центрі Ірану. Відповідні відео опубліковані в мережі Twitter.

Вибух стався на заводі в одному з центрів Міноборони. У зв'язку із фактом ведеться розслідування.

Cameraman with the Isfahani accent says an Air Defense missile was launched as well.

After blast, he says "This [what blew up] was a drone" #Isfahan #Iran pic.twitter.com/LiU2DIBvAm
January 28, 2023

Місцеві жителі у соцмережах публікують відео вибухів.

Повідомляється, що наразі в провінції Ісфахан було чути звуки трьох вибухів.

IRNA reports that "several explosion" was heard in one of the 'munitions factories' in #Isfahan,#Iran.



Rescue and security forces are present at the place where the sound was heard and the situation is under control and traffic is normal. pic.twitter.com/5FACrg5hJN — Newsistaan (@newsistaan) January 28, 2023

Один із вибухів пов'язаний із падінням БПЛА у центрі міста.

Devastating terrible volume of the blast💥 #fire spreading around burning #Iran🇮🇷 ammunition manufacturing plant in #Isfahan.pic.twitter.com/cSPbmDKtt7
January 28, 2023

📹 | Ammunition depot of the #Iran|ian MoD explodes in #Isfahan city without any casualties.pic.twitter.com/Crgskco7jU — EHA News (@eha_news) January 28, 2023

Раніше повідомлялося, що іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. Раніше член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманінв інтерв’ю «Главкому» розповів, що маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони.