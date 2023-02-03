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Розвідка пояснила активізацію боїв на сході

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила активізацію боїв на сході
фото ілюстративне

Не рахуючи втрати в живій силі та техніці, ворог пробує виконати завдання диктатора

Зростання ворожої активності на сході України спричинене останніми задачами російського диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Донецької та Луганської областей до березня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національному телемарафону.

«Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів», – розповів він.

За словами Юсова, не рахуючи втрати в живій силі та техніці, ворог пробує виконати завдання диктатора. «Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки», – додав представник розвідки.

Як повідомлялося, Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Теги: війна 24 лютого ворог втрати диктатор Олексій Данілов путін Міноборони Донбас

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