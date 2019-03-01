У ЦВК відзвітували про підготовку виборів на Донбасі



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Глава ЦВК Тетяна Сліпачук Фото з відкритих джерел

На думку глави Центрвиборчкому, наразі питання виборів на Донбасі більше знаходиться під юрисдикцією правоохоронних і оборонних структур

В умовах збройної агресії Російської Федерації проведення виборів на території Донецької і Луганської областей має особливе значення. Так вважає глава ЦВК Тетяна Сліпачук в інтерв’ю «Главкому».

Вона розказала про ситуацію з підготовкою голосування на прифронтових територіях і пояснила, чи є ризики зриву виборчого процесу.

«За змістом статті 1 Закону № 2268-VIII межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються президентом за поданням міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ. Такий перелік вже затверджено указом президента від 7 лютого 2019 року. Враховуючи це, ЦВК 12 лютого ухвалила постанову № 303 «Про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в окремих регіонах України», яка, власне, остаточно дала зрозуміти, на яких територіях відбуватимуться вибори», – зазначила Сліпачук.

Вона підкреслила, що в умовах збройної агресії Російської Федерації проведення виборів на території Донецької і Луганської областей має особливе значення. За словами Сліпачук, була проведена суттєва робота з Міноборони, Донецькою та Луганською обласними державними адміністраціями – військово-цивільними адміністраціями з метою забезпечення максимального охоплення підконтрольної території цих областей виборчим процесом.

«На сьогодні ми вже отримали інформацію, де наші правоохоронні органи і командування ООС можуть гарантувати безпеку на територіях, прилеглих до лінії зіткнення. На жаль, ситуація постійно змінюється, і багато питань ми змушені будемо вирішувати спільно з нашими колегами з окружних і дільничних виборчих комісій після початку їхньої роботи», – уточнила глава ЦВК.

Вона наголосила, що потрібно розуміти, що через військові дії в окремих випадках зруйновано будівлі, де перебували відповідні дільничні виборчі комісії, в інших випадках треба переносити центри виборчих округів, які розміщуються на окупованій території.

Сліпачук додала, що також ґрунтовно досліджується питання щодо створення спеціальних виборчих комісій.

«Проте головним в цих умовах є і лишається безпека громадян, можливість безпосереднього і вільного волевиявлення, забезпечення збереження виборчої документації. Але також потрібно розуміти, що наразі це питання більше під юрисдикцією правоохоронних і оборонних структур», – зазначила глава ЦВК.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.