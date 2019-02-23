Вибори президента: Аваков пояснив, яке покарання загрожує за видачу бюлетеня іншій людині



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Кожен, хто видасть бюлетень іншій людині, ризикує отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі

Кожен член кожної виборчої комісії буде знати, що даючи бюлетень іншій людині він ризикує отримати строк позбавлення волі.

Про це заявив міністр внутрішній справ Арсен Аваков у інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня»

«Список громадян, які виїхали за кордон і на час голосування перебувають за кордоном, міститиметься в нашій прикордонній базі. Кожен член кожної виборчої комісії буде попереджений про це. Кожен знатиме: якщо він видасть бюлетень іншій людині, то ризикує отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі», - сказав Аваков.

Міністр погоджується, що покарання за використання голосів виборців, які перебувають за кордоном, може настати лише після виборів. Але, за словами Авакова, превенція можливих фальсифікацій починається вже зараз.

«Превенція починається зараз, коли ми говоримо про можливі фальсифікації вголос і намагаємося їм запобігти. Сьогодні ми з генпрокурором обговорювали, чи можна заблокувати в реєстрі всіх цих виборців, згідно зі списком? Ні, не можна, потрібного законного механізму для цього немає. А раптом людина приїде в останній день? Ми не можемо позбавляти її виборчого права. Ми плануємо зібратися з членами ЦВК і обговорити питання протидії ймовірним порушенням такого роду, але поки що маємо законну можливість покарати порушника тільки потім — коли вибори вже закінчаться», - розповів Аваков.

Він підкреслив, якщо спостерігач від будь-якого з кандидатів у президенти виявить, що на дільниці видано бюлетень на ім'я відсутнього громадянина, він повинен інформувати про це поліцію.

«Поліцейський, спираючись на наявну базу даних, встановить, чи справді громадян перебуває за кордоном. Далі — легко вияснить, хто із членів комісії незаконно видав цей бюлетень», - сказав Аваков.

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