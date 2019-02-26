Глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування



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Глава ЦВК Тетяна Сліпачук Фото: rbc.ua

За даними Тетяни Сліпачук, найбільше заяв надходить з Донецької і Луганської областей

Станом на 20 лютого 2019 року про зміну місця голосування без зміни виборчих адрес заяви подали 24 466 виборців. Про це повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук в інтерв’ю «Главкому».

За її даними, найбільше заяв – 45% і 19% – з Донецької і Луганської областей відповідно.

«В умовах збройної агресії Російської Федерації проведення виборів на території Донецької і Луганської областей має особливе значення. Була проведена суттєва робота з Міноборони, Донецькою та Луганською обласними державними адміністраціями – військово-цивільними адміністраціями з метою забезпечення максимального охоплення підконтрольної території цих областей виборчим процесом», – розповіла Сліпачук. Вона уточнила, що на сьогодні заяв про тимчасову зміну місця голосування з Криму до Держреєстру подано 626.

За її словами, 18 лютого Центральна виборча комісія завершила один з найголовніших етапів виборчого процесу – формування керівного складу окружних виборчих комісій (постанова ЦВК №331 від 18.02.2019).

«Незабаром сформовані ОВК розпочнуть діяти з організації роботи дільничних виборчих комісій. Зокрема й на територіях, які розміщуються недалеко від кордону з Автономною республікою Крим. Будь-який громадянин України має право тимчасово змінити місце голосування, звернувшись до органу ведення Державного реєстру виборців. І місце, де зможе голосувати українець, який наразі проживає на тимчасово окупованій території Криму, не обов'язково має бути на прикордонній зоні», – зазначила глава ЦВК.

«Рішення про перенесення дільниць з Російської Федерації до Казахстану, Грузії і Фінляндії комісія приймала на підставі подання міністерства закордонних справ. Суд підтвердив правомірність згаданої постанови. Все. Крапка», – резюмувала Сліпачук.

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