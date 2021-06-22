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    У Данії пам'ятник Шевченку розмалювали кольорами прапора РФ. У посольстві України відреагували (фото)

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    У Данії пам'ятник Шевченку розмалювали кольорами прапора РФ. У посольстві України відреагували (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор

    Ймовірно в ніч на 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію – Тарасу Григоровичу Шевченку у місті Копенгаген. Про це повідомили в пресслужбі Посольства України в Королівстві Данія.

    Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди.

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    «Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Цей ганебний випадок вчергове демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують усе святе для кожного Українця в будь-якому куточку світу», – йдеться в повідомленні.

    У пресслужбі повідомили, що звертатимуться до правоохоронних органів Данії, щоб розпочати негайне розслідування та покарати винних.

    Як повідомлялося раніше, у селі Підпечери Івано-Франківської області 5 березня вандали сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. На думку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, це було зроблено спеціально до дня народження поета.

    Теги: Данія агресія Тарас Шевченко посольство розслідування Україна памятник
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    У Данії пам'ятник Шевченку розмалювали кольорами прапора РФ. У посольстві України відреагували (фото)