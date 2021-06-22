У Данії пам'ятник Шевченку розмалювали кольорами прапора РФ. У посольстві України відреагували (фото)

Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор

Ймовірно в ніч на 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію – Тарасу Григоровичу Шевченку у місті Копенгаген. Про це повідомили в пресслужбі Посольства України в Королівстві Данія.

Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди.

«Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Цей ганебний випадок вчергове демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують усе святе для кожного Українця в будь-якому куточку світу», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що звертатимуться до правоохоронних органів Данії, щоб розпочати негайне розслідування та покарати винних.

Як повідомлялося раніше, у селі Підпечери Івано-Франківської області 5 березня вандали сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. На думку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, це було зроблено спеціально до дня народження поета.