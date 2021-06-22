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    Тихановська дякує Україні, США, Британії та ЄС за нові санкції проти Лукашенка

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    Світлана Тихановська на Раді закордонних справ ЄС у Люксембурзі - Тихановська дякує Україні, США, Британії та ЄС за нові санкції проти Лукашенка
    Світлана Тихановська на Раді закордонних справ ЄС у Люксембурзі
    t.me/tsikhanouskaya/

    Тихановська мала бесіду з 15 міністрами закордонних справ ЄС

    Перебуваючи з візитом у Люксембурзі, визнана світом в статусі законно обраної глави білоруської держави Світлана Тихановська 21 червня 2021 року поспілкувалася з 15 міністрами закордонних справ ЄС – і вони запевнили її в єдності з білоруського питання, передає її пресслужба.

    Тихановська, своєю чергою, зауважила ту «небувалу єдність», з якою міжнародна спільнота, а саме Україна, США, Канада, Велика Британія і Європейський Союз, підтримали новий антилукашенківський пакет економічних санкцій, йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу політикині.

    «Увесь демократичний світ проявив небувалу єдність. Це важливий сигнал, що білоруси - не одні.

    Це також важливий сигнал усім посібникам режиму – що безкарності більше не існує.

    У Білорусі тепер багато друзів по всьому світу, вони готові стояти за нас, за наших студентів і правозахисників, за наших лікарів і робітників, політв'язнів і журналістів», – сказала Світлана Тихановська.

    «Я впевнена, спільними зусиллями ми залишимо режим в минулому - щоб наблизити майбутнє, в якому всі наші близькі повертаються додому і ми разом голосуємо на нових виборах. Ми заслужили цю свободу, цю перемогу і цю нову Білорусь», – підсумувала опозиціонерка.

    Нагадаємо, Греція судитиметься з Білоруссю через викрадення літака Ryanair, серед пасажирів якого перебував журналіст Роман Протасевич. Як заявляє грецька сторона, йдеться про кримінальну відповідальність осіб, причетних до цього злочину.

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    Теги: Білорусь ЄС США санкції Олександр Лукашенко Велика Британія Україна Александр Лукашенко Світлана Тихановська
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    Тихановська дякує Україні, США, Британії та ЄС за нові санкції проти Лукашенка