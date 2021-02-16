У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)

Найєм зробив фото за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве

За основу зображення бойовики взяли фото Найєма

Контрольована Росією адміністрація у тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області встановила пам’ятник бойовикам «ДНР», на якому зображено солдата Збройних сил України. Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Facebook.

За основу зображення бойовики взяли фото колишнього журналіста, директора з активів держконцерну «Укроборонпрому» Мустафи Найєма.

«Найєм, вимагай компенсації за порушення авторського права», – іронізує Казанський.

За словами самого Найєма, він зробив цю світлину в січні 2015 році за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве.

Меморіал бійцям «ДНР» планують відкрити 19 лютого. Цю подію мають відвідати ватажок «ДНР» Денис Пушилін і чиновники Росії.

Нагадаємо, на днях під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

Цієї ночі президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду після прильоту з Об'єднаних Арабських Еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

Протягом минулої доби, 15 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.