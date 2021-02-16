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    У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)

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    Найєм зробив фото за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве - У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)
    Найєм зробив фото за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве
    Фото: Mustafa Nayyem/Facebook

    За основу зображення бойовики взяли фото Найєма

    Контрольована Росією адміністрація у тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області встановила пам’ятник бойовикам «ДНР», на якому зображено солдата Збройних сил України. Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За основу зображення бойовики взяли фото колишнього журналіста, директора з активів держконцерну «Укроборонпрому» Мустафи Найєма.

    «Найєм, вимагай компенсації за порушення авторського права», – іронізує Казанський.

    За словами самого Найєма, він зробив цю світлину в січні 2015 році за кілька годин до атаки російських військ на Дебальцеве.

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    У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)
    У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)
    У Дебальцевому на пам’ятнику бойовикам «ДНР» зобразили українського солдата (фото)

    Меморіал бійцям «ДНР» планують відкрити 19 лютого. Цю подію мають відвідати ватажок «ДНР» Денис Пушилін і чиновники Росії.

    Нагадаємо, на днях під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

    Цієї ночі президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду після прильоту з Об'єднаних Арабських Еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

    Протягом минулої доби, 15 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі Мустафа Найєм ДНР Facebook
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