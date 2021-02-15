Окупанти обстріляли із гранатометів позиції Збройних сил

Бойових втрат серед українських військових немає

Після нещодавнього загострення бойовики російсько-окупаційних формувань знизили вогневу активність, але не припинили обстріли українських позицій у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Більшу частину понеділка, 15 лютого, в зоні бойових дій було тихо.

Увечері противник двічі порушив умови повного і всеосяжного перемир'я, відкривши вогонь по Збройних силах із гранатометів. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Українські укріплення в районі Славного на Донеччині зазнали обстрілу зі станкового протитанкового гранатомета.

По позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська на Луганщині противник відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Українське командування поінформувало про ситуацію спостерігачів СММ ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації.

«Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил надалі контрольована українськими воїнами», - запевнили в штабі.

Нагадаємо, що місія ОБСЄ назвала чотири головні гарячі точки на Донбасі.

Протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

За день до цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не залишить Донбас. Тим часом українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, чому Росія блокує Мінські угоди. І це відбувається з минулого літа. Росія не обговорює питання безпеки, а наполягає на політичному врегулюванні, що не підходить Україні.