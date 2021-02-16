Зеленський після прильоту з ОАЕ провів нараду через загибель військових

Президент наголосив на необхідності посилити розмінування на Донбасі і дав 10 днів на розслідування причин загибелі військових.

Наразі розглядається три версії підриву трьох українських військових на міні неподалік Новолуганського

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду в аеропорту «Бориспіль» після прильоту з Об'єднаних Арабських Еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На зустрічі були присутні міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Герасименко.

Повідомляється, що наразі розглядається три версії підриву трьох українських військових на міні неподалік Новолуганського: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями, теракт незаконних збройних формувань, недбале ставлення військових до служби.

«Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Були там покажчики, які попередили про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування», – заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилити розмінування на Донбасі і дав 10 днів на розслідування причин загибелі військових.

Нагадаємо, під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

При цьому російські найманці на Донбасі дистанційно мінують місця розташування українських військових.

На початку року спостерігачі фіксували концентрацію бронетехніки та артилерії бойовиків у заборонених для цього зонах тиші.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.