Доба на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 15 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування РФ вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 16 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, цієї ночі президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду в аеропорту «Бориспіль» після прильоту з Об'єднаних Арабських Еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

На днях під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.