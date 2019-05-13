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    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка

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    13 травня в Олександрії через блискавку спалахнув дитячий садочок&nbsp; - У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка
    13 травня в Олександрії через блискавку спалахнув дитячий садочок 
    Фото: прес-служба ДСНС Кіровоградської області

    Дітей на свіже повітря вивели вихователі, ніхто не постраждав

    Сьогодні, 13 травня, близько 12:30 в Олександрії під час грози блискавка влучила в дитячий садочок №20.

    Про це CBN поінформували в прес-службі управління ДСНС області.

    «О 12:30 рятувальники отримали повідомлення, що в Олександрії блискавка влучила у вікно музичного залу дитячого садочку №20. Через це виникла пожежа», – зазначили в управлінні.

    Прибувши на місце події на подвір`ї дитячого садочка було чути достатньо сильний запах горілого дроту. Всі двері та вікна були відкриті, а працівники закладу чекали на вулиці. Дітей на свіже повітря вивели вихователі.

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    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка
    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка
    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка
    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка
    У дитячий садок в Олександрії влучила блискавка

    Зі слів очевидців, під час сильної грози пролунав гучний гуркіт, потім загоряння й задимлення на 2-мі поверсі садочка. Дітей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. О 13:03 пожежу ліквідували.

    До гасіння пожежі залучались 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 2-го ДПРЗ м. Олександрія.

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