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    У Дніпрі авто, тікаючи від патрульних, протаранило і перекинуло маршрутку

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    У Дніпрі авто, тікаючи від патрульних, протаранило і перекинуло маршрутку

    Водія авто, який, за попередньою інформацією, був п'яний, доставили в лікарню з численними переломами

    У Дніпрі 1 серпня близько 7 ранку на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького сталася ДТП. Попередньо, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху автомобілем Hyundai Getz.

    Про це пише місцеве видання «Наше місто» з посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Дніпропетровській області.

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    У Дніпрі авто, тікаючи від патрульних, протаранило і перекинуло маршрутку
    У Дніпрі авто, тікаючи від патрульних, протаранило і перекинуло маршрутку

    Як було встановлено, патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz, який був в орієнтуванні за вчинення правопорушення. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував. Порушивши правила дорожнього руху, він скоїв зіткнення з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік.

    На момент аварії в салоні мікроавтобуса знаходилося 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобуса. Також в результаті ДТП постраждали водій і пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені в лікарню. За даним фактом порушено кримінальне провадження з попереднім правової кваліфікацією за ч.1 ст.286 КК.

     

     

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