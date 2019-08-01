На Вінниччині через ДТП постраждав 14-річний підліток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Жмеринському районі сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав неповнолітній пішохід

На 14-річного підлітка здійснив наїзд 16-річний хлопець, який керував автомобілем свого батька. Правоохоронці з'ясовують як правопорушник опинився за кермом.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась близько 01.00 години. Попередньо відомо, що 16-річний підліток, перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ 21013", рухався по дорозі без ввімкненого світла фар та здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода, який перебував на проїзній частині дороги.

Внаслідок наїзду травмувався 14-річний житель с. Кудіївці. Підліток госпіталізований до обласної дитячої лікарні.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Поліцейські з’ясовують усі обставини злочину та чому неповнолітній опинився за кермом автомобіля свого батька.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-ох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.