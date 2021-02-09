Йде черговий циклон. Синоптики розповіли про погоду 10 лютого

11-12 лютого нас чекає ще один циклон та потепління

Ситуація на дорогах зазишиться складною

У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей, повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Опади 10 лютого будуть не одночасно. Вночі та вранці – на Заході та Півночі. Вранці та вдень – на Півночі та у центральній частині. Вдень та ввечері – на Сході, північному сході, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Сніг більш ймовірний у західних та північних областях, на Прикарпатті та в Карпатах сніг із дощем. Мокрий сніг та дощ – центр та схід України.

У південній частині завтра опади очікуються на Запоріжжі, на решті території Півдня – або хмарно, або максимум невеликі опади.

Залишається складною ситуація на дорогах та тротуарах. Особливо там, де мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний, поривчастий.

Градуси трохи запанікують перед циклоном і поженуть хто куди. У північній частині та більшості західних областей передбачається вдень -3-9 градусів. А на південному заході, навколо Карпат, від 3 морозу до 3 тепла. У центральних областях та на Сході України від 4 морозу до 4 тепла. У південній частині +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів.

Київ у середу також зустрічатиме черговий циклон. Найбільша ймовірність снігопаду у столиці – завтра вранці. Вночі – пауза. А вдень 10-го лютого циклон піде на Схід, київський сніг послабшає та припиниться.

Також Діденко нагадала, що 11-12 лютого нас чекає ще один циклон та потепління. А з неділі опади слабшатимуть, а морози серйозно посиляться.

Нагадаємо, через суттєве зниження температури в усіх регіонах України розгорнуто пункти обігріву.