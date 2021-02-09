Потужна ожеледиця: у Миколаєві вулицями каталися на ковзанах (відео)

За медичною допомогою до травмпункту міста звернулися 125 осіб

Зледенілою Соборною площею в Миколаєві молодий чоловік катався на ковзанах. Відео поширили користувачі соціальних мереж.

Ролик зняли пізно увечері 8 лютого, коли Миколаїв покрився крижаною кіркою. На відеозаписі можна побачити, як хлопець із клюшкою в руках їздить на ковзанах по обледенілій плитці площі – товщина льоду це дозволяла.

Проте не всім мешканцям Миколаєва було весело під час негоди. За медичною допомогою до травмпункту міста звернулися 125 осіб – це при тому, що в середньому медзаклад приймає щодня 50-60 пацієнтів. Крім того, ще 27 людей надійшли з травмами в приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги – з них 16 були госпіталізовані у травматологію.

У понеділок, 8 лютого, на Миколаївщині випав мокрий сніг та дощ, ожеледиця, значно ускладнювався рух транспорту на автомобільних дорогах області. За минулу добу на дороги Миколаєва висипали понад 116 тонн протиожеледного реагенту.

Хуртовини, снігопад, сильний вітер та крижаний дощ – такі погодні явища охопили більшість територій країни. До 30 см снігу випало у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській областях. На час негоди в Україні працюють майже 5 тисяч пунктів обігріву.

У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.