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    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)

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    Працівники комунального підприємства допомогли дівчині вибратися з ями на поверхню, а також &laquo;виловили&raquo; її iPhone 11 - У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)

    Працівники комунального підприємства допомогли дівчині вибратися з ями на поверхню, а також «виловили» її iPhone 11

    Фото: dp.informator

    Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, проте в якийсь момент буквально пішла під землю разом з тротуарною плиткою

    У центрі Дніпра дівчина переходила дорогу та раптом провалилася під землю разом з тротуарною плиткою. Про це пише «Інформатор».

    Подія трапилася 14 липня в районі Катеринославського бульвару. Там на початку пішохідного переходу зі сторони алеї стався аварійний прорив труби. Через що тротуар і проїжджу частину затопила вода.

    Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, проте в якийсь момент буквально пішла під землю разом з тротуарною плиткою. Дівчина опинилася по шию у воді, адже комунальники на той момент ще не встигли обмежити місце прориву труби.

    Працівники комунального підприємства допомогли дівчині вибратися з ями на поверхню, а також «виловили» її мобільний телефон iPhone 11.

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    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)

    Згодом, коли комунальники відкачали воду, виявили, що підтоплення розмило ґрунт під проїжджою частиною. Тому проїзд проспектом Яворницького в бік пам'ятника Слави обмежено.

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    Теги: дороги вода ремонт жінка
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    У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)