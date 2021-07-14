У Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю (фото, відео)
Працівники комунального підприємства допомогли дівчині вибратися з ями на поверхню, а також «виловили» її iPhone 11
Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, проте в якийсь момент буквально пішла під землю разом з тротуарною плиткою
У центрі Дніпра дівчина переходила дорогу та раптом провалилася під землю разом з тротуарною плиткою. Про це пише «Інформатор».
Подія трапилася 14 липня в районі Катеринославського бульвару. Там на початку пішохідного переходу зі сторони алеї стався аварійний прорив труби. Через що тротуар і проїжджу частину затопила вода.
Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, проте в якийсь момент буквально пішла під землю разом з тротуарною плиткою. Дівчина опинилася по шию у воді, адже комунальники на той момент ще не встигли обмежити місце прориву труби.
Працівники комунального підприємства допомогли дівчині вибратися з ями на поверхню, а також «виловили» її мобільний телефон iPhone 11.
Згодом, коли комунальники відкачали воду, виявили, що підтоплення розмило ґрунт під проїжджою частиною. Тому проїзд проспектом Яворницького в бік пам'ятника Слави обмежено.