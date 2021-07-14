В Україні змінюють дорожні знаки. Що треба знати водіям

Знак обмеження швидкості у населених пунктах / Фото з відкритих джерел

Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни стосуються двох дорожніх знаків

На українських водіїв чекають чергові зміни дорожніх знаків. Нещодавно уряд вніс зміни до правил дорожнього руху, змінивши два дорожніх знаки. Більш відчутні зміни чекають на водіїв восени 2021 року.

Як повідомляє «РБК-Україна», Кабінет міністрів вирішив внести зміни до дорожнього знаку 5.49, де вказано обмеження швидкості у населених пунктах. Цифру 60 буде замінено на 50, адже зараз саме 50 кілометрів на годину – максимальна дозволена швидкість.

Дорожній знак 5.49

Ще одне нововведення – ліквідація знака «Пост ДАІ». Через те, що пости ДАІ в Україні ліквідовано, а їх функції покладено на патрульну поліцію, буде запроваджено новий знак – «Дорожня станція патрульної поліції».

Також, як повідомляв «Главком.Техно», восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні».

Будуть запроваджені нові дорожні знаки та таблички:

«Автозаправні/Електрозарядні станції»;

«Місце для зарядки електромобілів»;

«Платна дорога»;

«Кінець платної дороги».

Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Нові дорожні знаки в Україні

Крім цього додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури. Діючі буде доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.