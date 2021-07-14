«Вся країна працює на картель «Укравтодору». Казначейство у липні щедро фінансує «дорожників Зеленського»

За першу половину липня казначейство не переводило великих грошей нікому, крім як «дорожників Зеленського»

Топтрансакцій Держказначейства з початку липня – виключно на ремонт доріг

Журналіст-розслідувач, редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов оприлюднив цікаві дані про трансакції Держказначейства. Виявилося, що з початку липня найбільші суми були перераховані виключно на ремонт доріг.

«Раз на місяць заходжу на spending.gov.ua, щоб побачити в цифрах найбільші проплати. Зазвичай це проводки Пенсійного фонду, Мінфіну, фіскалів, держбанків, МОЗ за вакцини. Аж гульк! Сьогодні прям картина маслом. За першу половину липня – держказначейство не переводило ніяких великих грошей нікому, крім дорожників Зеленського», – написав журналіст у Facebook.

Розслідувач зізнався, що вперше таке бачить.

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«Вся країна тупо працює на картель «Укравтодору». І навіть не на весь картель, а на двох його лідерів. Одному з яких взагалі джек-пот. І так – найбільші проводки зазвичай відбуваються на початку кожного місяця, а не у другій половині. Доказ на другому скрині – це верхівка топ-проводок з початку року, скільки влізло в скрін», – додав Ніколов.

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До слова, НАБУ завело справу на Шмигаля через гроші «ковідного» фонду. У 2020 році Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг «Укравтодор» 35 млрд гривень із 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з Covid-19.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським