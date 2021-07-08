У Києві жінка провалилась в яму з окропом (відео)

Провалля утворилося у дворі одного з будинків

У четвер, 8 липня, неподалік зі станцією метро «Героїв Дніпра» в Києві жінка провалилася в яму з окропом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Перехожі допомогли жінці швидко звідти вибратися.

Відео: KievMap

На відео видно, що провалля утворилося у дворі одного з будинків.

Наразі нічого невідомо про стан жінки.

Як повідомлялося, 1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

Підприємство «Київтеплоенерго» повідомило, що під мостом Патона відбулось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.