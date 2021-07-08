  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві жінка провалилась в яму з окропом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Постраждалу витягли з ями перехожі жінки - У Києві жінка провалилась в яму з окропом (відео)
    Постраждалу витягли з ями перехожі жінки
    Фото: скріншот із відео

    Провалля утворилося у дворі одного з будинків

    У четвер, 8 липня, неподалік зі станцією метро «Героїв Дніпра» в Києві жінка провалилася в яму з окропом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Перехожі допомогли жінці швидко звідти вибратися.

    Відео: KievMap

    На відео видно, що провалля утворилося у дворі одного з будинків.

    Наразі нічого невідомо про стан жінки.

    Як повідомлялося, 1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

    Підприємство «Київтеплоенерго» повідомило, що під мостом Патона відбулось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

    27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.

    Теги: Київ аварія жінка Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві жінка провалилась в яму з окропом (відео)